В Москве начался показ фильмов по произведениям Айтматова

В Москве 17 августа состоялось торжественное открытие ретроспективного показа экранизаций произведений Чингиза Айтматова. Эта культурная акция подготовлена Госфильмофондом России при поддержке посольства КР в РФ.

Принявший участие в этом событии советник-посланник посольства Айдит Эркин выразил благодарность организаторам проекта и лично куратору программы, киноведу и преподавателю ВГИК ААпостолову. Кыргызский дипломат высказал признательность российской стороне за бережное отношение к памяти великого писателя, имя которого в России присваиваются скверам, улицам, авиалайнерам, где проводятся айтматовские вечера, кинопоказы и другие мероприятия, посвященные жизни и творчеству классика кыргызской, советской и мировой литературы.

Представитель посольства также отметил огромный вклад Чингиза Айтматова в развитие мировой литературы и кинематографа. И подчеркнул, что его произведения, проникнутые универсальными идеями гуманизма, как никогда востребованы в современном мире, и с годами величие феномена Айтматова только будет возрастать.

В свою очередь Андрей Апостолов заявил, что с конца 50-х и до последних дней жизни Чингиз Айтматов, при всем многообразии своей личности и таланта, был, безусловно, центром притяжения и главным авторитетом кыргызской культуры. А его книги удивительным образом сочетают в себе эпические традиции кыргызского фольклора и общечеловеческие ценности. В результате на протяжении нескольких десятков лет советские режиссеры охотно обращались к ним и воплощали их на экране.

В завершение был показан фильм "Перевал" (1961) режиссёра Алексея Сахарова, снятый по мотивам повести "Тополек мой в красной косынке". С этой картины и начался айтматовский кинематограф.

В посольстве КР в РФ рассказали, что ретроспективный показ фильмов по произведениям Айтматова пройдет в столичном кинотеатре "Иллюзион" в период с 17 по 26 августа. В программе – картины "Зной" (1962, режиссер Лариса Шепитько), "Первый учитель" (1965, Андрей Кончаловский), "Материнское поле" (1967, Геннадий Базаров), "Джамиля""(1968, Ирина Поплавская), "Бег иноходца" (1969, Сергей Урусевский), "Красное яблоко" (1975, Толомуш Океев), "Белый пароход" (1975, Болотбек Шамшиев), "Смерч" (1988, Бако Садыков), а также "Пегий пес, бегущий краем моря" (1990, Карен Геворкян). Эта лента стала победителем Московского кинофестиваля 1991 года - последнего в истории СССР.