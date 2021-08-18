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Завтра в отдельных районах Бишкека отключат свет

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- Ренат Кольцов
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"Северэлектро" разместило на официальном сайте компании информацию о возможном отключении электроэнергии в Бишкеке 19 августа.

09:00-18:00 жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Кара-Кужур, Безымянная, Ойсул-Ата, Бердибаева, Набережная)

09:00-17:00 отрезки ул. Чокморова, Боконбаева, пр. Молодой Гвардии

09:00-17:00 жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй 33, 34, 35)

09:00-17:00 ул. Скрябина, д. №19

09:00-18:00 отрезки ул. Садырбаева, Серафимовича, Ташаузской, Курчатова, Поваринской

09:00-18:00 отрезки ул. Тоголока Молдо, Можайского, Саадаева, Щербакова, Кокчетавской, пер. Бреславский, Багижский, Карагайский, Боровской

09:00-18:00 ул. Фрунзе, д. №613

09:30-18:30 ул. Ахунбаева-Белорусская, ул. Джантошева-Белорусская, пер. Кубанский

09:30-18:00 жилмассив "Дордой" (ул. Дордой-3)

09:30-19:00 ул. Боконбаева, д. №14; ул. Ибраимова, д. №30, 32, 34; ул. Шопокова, д. №31, 31/1

09:30-17:00 ул. Малдыбаева, д. №30а, 30б


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URL: https://www.vb.kg/405104
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