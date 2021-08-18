Завтра в отдельных районах Бишкека отключат свет

"Северэлектро" разместило на официальном сайте компании информацию о возможном отключении электроэнергии в Бишкеке 19 августа.
09:00-18:00 жилмассив "Арча-Бешик" (ул. Кызыл-Адыр, Абдрахманова, Кара-Кужур, Безымянная, Ойсул-Ата, Бердибаева, Набережная)
09:00-17:00 отрезки ул. Чокморова, Боконбаева, пр. Молодой Гвардии
09:00-17:00 жилмассив "Ак-Босого" (ул. Чуй 33, 34, 35)
09:00-17:00 ул. Скрябина, д. №19
09:00-18:00 отрезки ул. Садырбаева, Серафимовича, Ташаузской, Курчатова, Поваринской
09:00-18:00 отрезки ул. Тоголока Молдо, Можайского, Саадаева, Щербакова, Кокчетавской, пер. Бреславский, Багижский, Карагайский, Боровской
09:00-18:00 ул. Фрунзе, д. №613
09:30-18:30 ул. Ахунбаева-Белорусская, ул. Джантошева-Белорусская, пер. Кубанский
09:30-18:00 жилмассив "Дордой" (ул. Дордой-3)
09:30-19:00 ул. Боконбаева, д. №14; ул. Ибраимова, д. №30, 32, 34; ул. Шопокова, д. №31, 31/1
09:30-17:00 ул. Малдыбаева, д. №30а, 30б