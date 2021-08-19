Садыр Жапаров 19–21 августа с рабочей поездкой будет на Иссык-Куле

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров 19–21 августа с рабочей поездкой будет находиться в Иссык-Кульской области, сообщает его пресс-служба.

Глава государства примет участие в мероприятиях международного характера в связи с проведением в г. Чолпон-Ата очередного заседания Евразийского межправительственного совета (ЕМПС).

Садыр Жапаров встретится с главами правительств стран-участниц Евразийского экономического союза (ЕАЭС), обменяется мнениями по вопросам сотрудничества и мерам по углублению интеграции в рамках Союза.

Далее президент отправится в рабочую поездку по Иссык-Кульской области, где примет участие в мероприятиях, проводимых в рамках 30-летия независимости Кыргызской Республики, а также ознакомится с деятельностью промышленных и производственных предприятий.

Отметим, что 19–20 августа в г. Чолпон-Ата Иссык-Кульской области в очном формате состоится очередное заседание ЕМПС.