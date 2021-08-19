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Неожиданный результат: В финале Кубка КР встретятся "Алга" и "Нефтчи"

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- Вячеслав Аникин
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Вчера, 18 августа, в повторных полуфинальных поединках столичная "Алга" выиграла у земляков из "Дордоя" со счетом 3:1, а нефтянники из Кочкор-Аты оказались сильнее ошского "Алая" - 1:0. Таким образом, в финале розыгрыша Кубка Кыргызстана 18 сентября встретятся "Алга" и "Нефтчи".

Результат противостояния команд южного региона был, прямо скажем, неожиданным. "Алай", который под руководством нового главного тренера Александра Бельдинова, демонстрирует в чемпионате страны результативный и зрелищный футбол, в первом полуфинальном поединке был разгромлен в родных стенах нефтянников со счетом 0:3 и потерял шансы завоевать Кубок. Повторная встреча в Кочкор-Ате стала для обеих дружин простой формальностью. Судя по всему, в нынешнем сезоне футболисты "Нефтчи" распрощались с надеждой завоевать в чемпионате страны золотые медали, в турнирной таблице они сейчас занимают более чем скромное для них шестое место, к тому же Кубком, страны кочкоратинцы владели только один раз - в 2019 году. Поэтому их желание хоть как-то реабилитировать себя в глазах своих болельщиков были понятны и объяснимы.

Почти такая же ситуация и у "Алги". Да, эта команда - 10-кратный обладатель Кубка Кыргызстана, но в последний раз она владела почетным трофеем в 2003 году, и с тех пор ежегодно пролетает мимо него, долгие годы не удается команде завоевать и золотые медали.

"Такая ситуация для нашей популярной дружины более неприемлема, - сказал в начале года корреспонденту VB.KG начальник команды, знаменитый полузащитник "Алги" 70-80 годов прошлого века Меклис Кошалиев, - будем нацеливать наших подопечных на завоевание хотя бы одного из двух трофеев в нынешнем сезоне". И как видно, Кошалиев своих слов на ветер не бросает. Алгинцы и в чемпионате страны продолжают бороться за первое место, и в розыгрыше Кубка - в шаге от успеха.

А вчера алгинцам предстояло выдержать натиск на сегодняшний день самой титулованной команды - "Дордоя". В первом матче многократные чемпионы страны и обладатели Кубка уступили в гостях подопечным Меклиса Кошалиева и тренера Валерия Березовского со счетом 0:1. Это поражение они сочли досадным недоразумением и потому с первых минут повторного поединка бросились демонстрировать болельщикам свое мастерство и жажду победы. Однако, дордоевцы сразу же встретили мощное сопротивление со стороны соперников. Алгинцы успешно ликвидировали атаки хозяев поля и сразу же сами начинали наступление по всем фронтам. Особенно был активен в эти минуты атакующий хавбек алгинцев Темирболот Тапаев, который пару раз очень опасно атаковал ворота голкипера "Дордоя" Кутмана Кадырбекова. Терзал защитников "Дордоя" своими финтами и форвард Алерива Олуватосин. Было сразу заметно, что алгинцы подготовились к этому матчу более чем ответственно.

Примечательная деталь: алгинцы легко находили бреши в обороне соперников, сочетали умелые индивидуальные действия нападающих с коллективной игрой. Форварды получали мяч в свободной от дордоевцев зоне, мчались к воротам и создавали там опасные моменты, но в первом тайме не смогли поразить ворота хозяев поля.

Можно только догадываться о чем говорил тренер "Дордоя" Александр Крестинин в перерыве матча. Наставник видел, что его футболисты забывают о всех его рекомендациях и наставлениях, а потому во время отдыха, очевидно, провел серьезную разъяснительную работу.

Взбучка тренера подействовала на футболистов. После перерыва дордоевцы перехватили инициативу, стали атаковать остро, разнообразно и добились желанной цели. Алгинцы перед своей штрафной площадью нарушили правила и штрафной удар вызвался пробивать капитан команды Мирлан Мурзаев. Мяч чиркнул по штанге и влетел в ворота. Голкипер "Алги" Павел Матяш в этой ситуации был бессилен помочь своей команде.

Через пять минут алгинцы отыгрались. На левом фланге мяч получил Темирболот Тапаев. Он обыграл нескольких защитников "Дордоя" и в колотил пятнистый снаряд в дальний от Кутмана Кадырбекова угол ворот. Дордоевцы после пропущенного мяча не опустили руки. Они принялись с новой силой штурмовать ворота соперников. Особенно в эти минуты был заметен их атакующий полузащитник Турсунали Рустамов. Он своими неожиданными перемещениями по полю заставлял ошибаться соперников, выдавал выверенные пасы партнерам по атаке. И здесь неоднократно спасал ворота от казалось бы неминуемого гола Павел Матяш. В одном из эпизодов нападающий "Дордоя" нанес удар с семи метров, но вратарь "Алги", как говорят в таких случаях, вытащил мертвый мяч.

Вскоре алгинцы забили второй гол.Нападающий Алерива Олуватосин перехватил мяч у соперников, стремглав бросился с ним в чужую штрафную площадку, "накрутил" нескольких защитников и прицельно пробил по воротам. Бедолага Кутман Кадырбеков еще не отошел от первого пропущенного гола, а сейчас ему пришлось вытаскивать из сетки второй забитый ему мяч. А под занавес матча дордоевцы сбили в своей штрафной нападающего "Алги" и ветеран Антон Землянухин реализовал 11-метровый штрафной удар. В результате - 3:1 в пользу "Алги". а по сумме двух матчей - 4:1!

Кыргызский футбольный союз и Профессиональная футбольная лига решили провести финал в Баткене, как мы уже говорили, 18 сентября. По словам руководителей этих организаций, такое решение вызвано необходимостью поднять настроение и дух баткенцев. По словам местных чиновников, их футбольное поле находится в надлежащем состоянии, останется только провести косметический ремонт трибун. А мы, журналисты, в свою очередь будем надеяться,что футбольные функционеры позаботятся о телетрансляции поединка. Такие матчи болельщики Кыргызстана обязаны видеть.


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URL: https://www.vb.kg/405114
Теги:
Алга, футбол, Кыргызстан, Дордой
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