Бишкекские школьники прочли стихи Ильи Эренбурга

В кыргызской столице прошел конкурс чтецов, посвященный 130-летию со дня рождения русского поэта, писателя и публициста Ильи Эренбурга. Организовал творческое состязание для школьников Русский дом в Бишкеке.

Конкурс состоялся на базе школы-гимназии №17 имени Александра Сергеевича Пушкина. Свои силы в непростом искусстве декламации попробовали сорок учащихся бишкекских школ. Парней и девчат разделили по возрастным группам: 8-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет.

Среди самых младших непрофессиональных чтецов первое место досталось сразу двум школьникам: Алисе Кургановой и Ангелине Пелиной. Второе место разделили Ангелина Фефелова и Михаил Донсков, третье - Артем Жученко и Анастасия Шиндяева.

В средней возрастной категории первое место вновь досталось сразу двум участникам конкурса: Эвелине Фазыловой и Анастасии Ильчишиной. Второе занял Мырза Сарпашов.

Среди старших ребят победила Ангелина Байжанова. Второе место жюри отдало Вячеславу Колодяжному, а третье – Екатерине Овсянниковой.