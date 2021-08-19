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Бишкекские школьники прочли стихи Ильи Эренбурга

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- Анастасия Карелина
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В кыргызской столице прошел конкурс чтецов, посвященный 130-летию со дня рождения русского поэта, писателя и публициста Ильи Эренбурга. Организовал творческое состязание для школьников Русский дом в Бишкеке.

Конкурс состоялся на базе школы-гимназии №17 имени Александра Сергеевича Пушкина. Свои силы в непростом искусстве декламации попробовали сорок учащихся бишкекских школ. Парней и девчат разделили по возрастным группам: 8-10 лет, 11-14 лет и 15-17 лет.

Среди самых младших непрофессиональных чтецов первое место досталось сразу двум школьникам: Алисе Кургановой и Ангелине Пелиной. Второе место разделили Ангелина Фефелова и Михаил Донсков, третье - Артем Жученко и Анастасия Шиндяева.

В средней возрастной категории первое место вновь досталось сразу двум участникам конкурса: Эвелине Фазыловой и Анастасии Ильчишиной. Второе занял Мырза Сарпашов.

Среди старших ребят победила Ангелина Байжанова. Второе место жюри отдало Вячеславу Колодяжному, а третье – Екатерине Овсянниковой.


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URL: https://www.vb.kg/405117
Теги:
конкурс, Россия, школа, Россотрудничество, Бишкек, кыргызско-российское сотрудничество
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