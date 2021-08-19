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40-летний гражданин РФ обманул жителей Иссык-Куля на 2 миллиона сомов

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- Оксана Гут
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В Джети-Огузском районе мужчина обманул местных жителей более чем на два миллиона сомов. Его задержали сотрудники милиции. Об этом сообщает пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

В ОВД Джети-Огузского района с заявлением обратился житель села Барскоон. В своем заявлении он указал, что в начале августа мужчина по имени "Али" приобрел у него 575 килограммов абрикоса, который был оценен в 29 тысяч сомов. Денежные средства он пообещал выплатить через неделю, но до сегодняшнего дня не рассчитался и место его нахождения неизвестно.

Данное заявление было зарегистрировано в ЕРПП ОВД Джети-Огузского района, и было начато досудебное производство по ст. 204 (Мошенничество) Уголовного кодекса.

В ходе проведенных следственно-оперативных мероприятий была установлена личность подозреваемого в совершении данного преступления. Им оказался 40-летний гражданин России М.М., который, по поступившей сотрудникам милиции оперативной информации, пытается выехать за пределы Кыргызской Республики. В связи с чем, следственной службой ОВД Джети-Огузского района были уведомлены работники международного аэропорта "Манас" и пограничная служба республики.

На днях сотрудниками международного аэропорта "Манас" при попытке вылета за пределы республики был задержан подозреваемый М.М., и был передан сотрудникам милиции, которыми доставлен в ОВД Джети-Огузского района.

В рамках досудебного производства следственной службой было установлено, что подозреваемый причастен еще к 60 фактам мошенничества. Так, заготовив у жителей района абрикосы на общую сумму 2 миллиона 300 тысяч сомов, не расплатился и скрылся. У всех потерпевших лиц взяты заявления и зарегистрированы в ЕРПП ОВД Джети-Огузского района.

Следственной службой районной милиции в рамках проводимого досудебного производства ведутся следственные мероприятия по проверке причастности подозреваемым М.М. к другим аналогичным преступлениям.

До принятия решения меры пресечения судом, подозреваемый М.М. водворен в ИВС ОВД г. Каракол.

Ведутся следственные мероприятия.


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URL: https://www.vb.kg/405119
Теги:
Иссык-Кульская область, мошенничество, наказание, уголовная ответственность, Кыргызстан, УВД
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