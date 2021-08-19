Фонд ОМС КР выделил более 225 млн сомов на компенсацию медикам

Фонд обязательного медицинского страхования Кыргызстана выплатил 255 234 855 сомов 15 606 сотрудникам организаций здравоохранения в виде компенсационных выплат за июль.

Компенсации выплачены 3 341 врачу, 6 436 медсестрам, 2211 работникам из числа младшего медицинского персонала и 3 618 работникам, задействованным в борьбе против коронавируса по всей стране в июле.

Ежемесячные компенсационные выплаты в Бишкеке составили 118 903 450 сомов, в Чуйской области - 37 908 810 сомов, в Ошской - 38 078 430 сомов, в Баткенской - 9 757 767 сомов, в Джалал-Абадской - 21 090 312 сомов, в Иссык-Кульской - 17 025 111 сомов,

в Нарынской - 6 667 012 сомов, в Таласской - 5 803 963 сомов.