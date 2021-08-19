Прокуратура помогла сироте и инвалиду получить земельные участки

Джалал-Абадской области гражданам из социально уязвимых групп выданы земельные участки под строительство домов благодаря вмешательству прокуратуры Токтогульского района.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики. Во время прокурорской проверки ими был установлен факт незаконного пользования земельным участком площадью в 0,15 га в селе Кара-Суу этого района. Землей самовольно пользовались жители села без каких-либо документов.

Прокуратурой был внесен акт прокурорского реагирования в сельскую управу Жаны-Жол, на основании которого земельный участок был передан на баланс сельской управы.

Надзорным органом также было внесено предписание о предоставлении этого земельного участка под строительство жилого помещения лицам с ограниченной дееспособностью и детям - круглым сиротам.

Во исполнение прокурорского акта участок разделен на 2 части по 0,075 га и передан в частную собственность сироте Т. уулу Б. и инвалиду 1 группы Т.Ф.М. А ГУ "Кадастр" выдало им государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.