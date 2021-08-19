Погода
$ 84.35 - 84.74
€ 99.15 - 100.27

Прокуратура помогла сироте и инвалиду получить земельные участки

75  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Джалал-Абадской области гражданам из социально уязвимых групп выданы земельные участки под строительство домов благодаря вмешательству прокуратуры Токтогульского района.

Сотрудники прокуратуры выявили нарушение земельного законодательства Кыргызской Республики. Во время прокурорской проверки ими был установлен факт незаконного пользования земельным участком площадью в 0,15 га в селе Кара-Суу этого района. Землей самовольно пользовались жители села без каких-либо документов.

Прокуратурой был внесен акт прокурорского реагирования в сельскую управу Жаны-Жол, на основании которого земельный участок был передан на баланс сельской управы.

Надзорным органом также было внесено предписание о предоставлении этого земельного участка под строительство жилого помещения лицам с ограниченной дееспособностью и детям - круглым сиротам.

Во исполнение прокурорского акта участок разделен на 2 части по 0,075 га и передан в частную собственность сироте Т. уулу Б. и инвалиду 1 группы Т.Ф.М. А ГУ "Кадастр" выдало им государственные акты о праве частной собственности на земельные участки.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405122
Теги:
Джалал-Абадская область, земельный участок, прокуратура
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  