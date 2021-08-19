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Вакцинация казахской вакциной начнется со следующей недели

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- Нина Ничипорова
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"Вакцинация казахской вакциной начнется со следующей недели. Казахская вакцина уже распределена по регионам", - сообщила VB.KG директор Республиканского центра иммунопрофилактики Гульбара Ишенапысова.

В Кыргызстан вакцина "QazVac" прибыла в количестве 25 тыс. доз в виде гуманитарной помощи в конце июля. Все это время она проходила регистрацию. Она ее успешно прошла. По словам Ишенапысовой, остались некоторые несущественные детали с оформлением препарата.

Как говорит один из разработчиков вакцины QazVac Ергали Абдураимова, ею рекомендуется прививать всех желающих лиц старше 18 лет. Рекомендуемый промежуток между двумя дозами составляет 21 день. "На сегодня провакцинировано более 300 тысяч казахстанцев, серьезные побочные эффекты не зафиксированы. В технологии используются те компоненты, которые одобрены ВОЗ, это стандартная технология. Ни одного случая нежелательных эффектов на сегодня не было выявлено", - подчеркнул он.

Вакцина QazVac разработана Научно-исследовательским институтом проблем биологической безопасности Министерства образования и науки Казахстана. Вакцина инактивированная, является очищенным препаратом, хорошо переносится.


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URL: https://www.vb.kg/405126
Теги:
Казахстан, Кыргызстан, коронавирус, вакцинация
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