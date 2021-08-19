Узбекистан за полгода экспортировал автомобилей на 194 миллиона долларов

Узбекистан с января по июль этого года экспортировал автомобилей на 194 миллиона долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.
По данным Госкомстата, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 123 миллиона долларов.
Основные экспортные страны:
Казахстан – 181,9 миллиона долларов
Афганистан – 5,7 миллиона долларов
Украина – 2,3 миллиона долларов
Россия – 1,9 миллиона долларов
Кыргызстан – 1 миллиона долларов
Азербайджан – 484,1 тысячи долларов
Таджикистан – 480,1 тысячи долларов
При этом в стране в январе-июне 2021 года отмечается резкий спад производства авто почти по всем моделям. Так, были произведены 31788 автомобилей марки "Кобальт" (темпы роста к аналогичному периоду 2020 года составили 84,4%), 13943 – "Нексия" (39,8%), 21962 – "Джентра" (84,3%), 28772 – "Дамас" (107,8%), 6085 – "Спарк" (41,9%) и 6230 – "Лабо" (179,1%).