Узбекистан за полгода экспортировал автомобилей на 194 миллиона долларов

Узбекистан с января по июль этого года экспортировал автомобилей на 194 миллиона долларов, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

По данным Госкомстата, в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, этот показатель вырос на 123 миллиона долларов.

Основные экспортные страны:

Казахстан – 181,9 миллиона долларов

Афганистан – 5,7 миллиона долларов

Украина – 2,3 миллиона долларов

Россия – 1,9 миллиона долларов

Кыргызстан – 1 миллиона долларов

Азербайджан – 484,1 тысячи долларов

Таджикистан – 480,1 тысячи долларов

При этом в стране в январе-июне 2021 года отмечается резкий спад производства авто почти по всем моделям. Так, были произведены 31788 автомобилей марки "Кобальт" (темпы роста к аналогичному периоду 2020 года составили 84,4%), 13943 – "Нексия" (39,8%), 21962 – "Джентра" (84,3%), 28772 – "Дамас" (107,8%), 6085 – "Спарк" (41,9%) и 6230 – "Лабо" (179,1%).