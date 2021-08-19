Саммит в Чолпон-Ате. Безопасность обеспечивают свыше тысячи милиционеров

Для безопасности заседания Евразийского межправсовета в Чолпон-Ате приняты все необходимые меры. Об этом заявляет пресс-служба УВД Иссык-Кульской области.

С 19 по 20 августа в г. Чолпон-Ата пройдет очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Для обеспечения безопасности участников и гостей саммита задействованы все необходимые силы и средства ОВД Иссык-Кульской области. На помощь иссыккульским коллегам прибыли дополнительные силы в виде сводных отрядов из других регионов республики.

Совместно с другими правоохранительными органами предприняты все усилия, чтобы саммит прошел успешно, без лишних неудобств для жителей и отдыхающих курортного города, а также в населенных пунктах пригорода. Безопасность во время саммита в Чолпон-Ате обеспечат свыше тысячи сотрудников правоохранительных органов.

"Цель принятых мер - не только обеспечить безопасность официальных делегаций, но и безопасность в городе, правопорядок на улицах, при этом будет сохранен привычный обычный ритм жизни, не допустить каких-либо ограничений прав и интересов граждан", - говорится в сообщении.

По информации ведомства, деятельность сотрудников органов внутренних дел никак не отразиться на повседневной жизни горожан и отдыхающих. Исключение составит только автодорога от аэропорта в с. Тамчи до г. Чолпон-Ата, где будут вводиться кратковременные ограничения движения.

В целях беспрепятственного движения транспортного потока на основной автодороге города, разработан специальный маршрут объезда закрытого участка для общественного, легкового и грузового транспорта. Инспектора безопасности дорожного движения будут максимально оказывать содействие автомобилистам.

Комплекс мер по обеспечению безопасности будет работать в усиленном режиме, и находиться под пристальным вниманием сотрудников ОВД.