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В Кыргызстане встречаются главы правительств стран ЕАЭС

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- Евгений Денисенко
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Сегодня, 19 августа, в Кыргызстане, в городе Чолпон-Ата открывается очередное заседание Евразийского межправительственного совета. Участие в нем, как сообщает ТАСС, примут председатель правительства РФ Михаил Мишустин, премьер-министры Армении Никол Пашинян, Беларуси Роман Головченко, Казахстана Аскар Мамин, Кыргызстана Улукбек Марипов, председатель коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович.

Заседание пройдет 19 августа узком, 20 августа - в расширенном форматах. Также ожидается участие президента КР Садыра Жапарова, который обсудит с премьер-министрами вопросы сотрудничества и меры по углублению интеграции в рамках Евразийского экономического союза.

Планируется, что главы правительств стран ЕАЭС рассмотрят вопросы страховой поддержки взаимной и внешней торговли этих государств, сближения односторонних нетарифных мер, устанавливаемых при вывозе товаров, а также вывозных таможенных пошлин. Также в повестке - вопрос создания Евразийской региональной организации по аккредитации в области оценки соответствия..

В качестве наблюдателей в заседании примут участие премьер-министры Узбекистана Абдулла Арипов и Кубы Мануэль Марреро Крус (по видеосвязи).


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URL: https://www.vb.kg/405131
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