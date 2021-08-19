В вузах КР организуют пункты вакцинации

На очередном заседании Республиканского оперативного штаба обсуждались вопросы проведения реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, на базе медицинских и иных учреждений КР, а также рассмотрены прогнозы развития эпидемиологической ситуации в стране. Об этом сообщает пресс-служба правительства.

Зампредседателя кабинета министров Жылдыз Бакашова поручила Министерству здравоохранения и социального развития рассмотреть возможность определения Республиканского научного центра пульмонологии и постковидной реабилитации в качестве координирующего медицинского учреждения по вопросам реабилитации пациентов, перенесших COVID-19, а также определить другие учреждения здравоохранения на территории Кыгызской Республики, в которых на постоянной основе будут проводиться лечебно-диагностические мероприятия.

Также заместитель председателя кабмина напомнила о необходимости в ускоренном расширении охвата и усиления темпов вакцинации населения против COVID-19 для безопасного начала нового учебного года.

Министерству здравоохранения и социального развития совместно с Министерством образования и науки Кыргызской Республики поручено проработать вопрос открытия временных прививочных пунктов для вакцинации населения против коронавирусной инфекции на территории ВУЗов.

В свою очередь, Государственная пограничная служба усилит контроль по пропуску на территорию республики иностранных студентов согласно Алгоритму по пересечению государственной границы иностранными гражданами.

Полпредам президента в областях, мэрам городов Бишкек и Ош поручено продолжать проведение усиленных рейдовых мероприятий по выявлению нарушителей санитарно-эпидемиологических требований по недопущению распространения коронавирусной инфекции на вверенных территориях. А также проводить разъяснительную работу среди населения, сотрудников организаций и предприятий независимо от форм собственности по вопросам строгого соблюдения санитарно-эпидемиологических норм.