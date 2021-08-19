ГНС собрала на 2,8 миллиарда сомов налогов больше, чем планировала

Государственная налоговая служба Кыргызстана за семь месяцев текущего года собрала 55 миллиардов 546,9 миллиона сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 2 миллиарда 832,4 миллиона сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налогов и платежей увеличились на 15 миллиардов 94,6 миллиона сомов, темп роста составил 137,3 процента.

"‎В том числе в республиканский бюджет поступили 44 миллиарда 819,2 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в бюджет поступило больше на 12 миллиардов 423, 4 миллиона сомов", ‎- поясняют в ГНС.

В местный бюджет собрано 10 миллиардов 727,6 миллиона сомов. План перевыполнен на 587,7 миллиона сомов.