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ГНС собрала на 2,8 миллиарда сомов налогов больше, чем планировала

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- Бакыт Стамов
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Государственная налоговая служба Кыргызстана за семь месяцев текущего года собрала 55 миллиардов 546,9 миллиона сомов налогов и платежей. Установленный план перевыполнен на 2 миллиарда 832,4 миллиона сомов, сообщает пресс-служба ведомства.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года поступления налогов и платежей увеличились на 15 миллиардов 94,6 миллиона сомов, темп роста составил 137,3 процента.

"‎В том числе в республиканский бюджет поступили 44 миллиарда 819,2 миллиона сомов. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года в бюджет поступило больше на 12 миллиардов 423, 4 миллиона сомов", ‎- поясняют в ГНС.

В местный бюджет собрано 10 миллиардов 727,6 миллиона сомов. План перевыполнен на 587,7 миллиона сомов.


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URL: https://www.vb.kg/405137
Теги:
ГНС, налоги, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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