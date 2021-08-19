Минобраз КР: 53,6% педагогов прошли вакцинацию, а нужно чтобы 70%

"В августе текущего года принято Постановление Кабинета Министров КР "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере образования", целью которого является обеспечение качества образования, организация образовательного процесса в традиционном формате с учетом эпидемиологической ситуации", - рассказала заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова на брифинге в Республиканском штабе по COVID-19.
Она озвучила, что при возобновлении учебного процесса в офлайн формате будут приняты во внимание вопросы общественного здравоохранения, преимущества и риски подобного формата в это время и другие факторы.
Учитывая распространенность COVID-19 по республике в целом, а также то, что Кыргызская Республика находится в "желтой зоне" эпидемиологического риска необходимо как можно скорее вакцинировать не менее 70% населения для формирования коллективного иммунитета.
На сегодняшний день по республике в образовательных организациях всех уровней работают 152 827 сотрудников, включая младший и технический персонал, из которых вакцинацию прошли:
Итого 53,6% педагогов прошли вакцинацию.
В заключении Надира Джусупбекова отметила, что во многих дошкольных и школьных образовательных организациях, вакцинацию прошли 100% работников.
Напомним, что ранее Министерство образования объявило, что школы и вузы начнут работать в реальном режиме только после того, как 70 % педагогов республики пройдут вакцинацию.