Минобраз КР: 53,6% педагогов прошли вакцинацию, а нужно чтобы 70%

"В августе текущего года принято Постановление Кабинета Министров КР "О внесении изменений в некоторые решения Правительства Кыргызской Республики в сфере образования", целью которого является обеспечение качества образования, организация образовательного процесса в традиционном формате с учетом эпидемиологической ситуации", - рассказала заместитель министра образования и науки КР Надира Джусупбекова на брифинге в Республиканском штабе по COVID-19.

Она озвучила, что при возобновлении учебного процесса в офлайн формате будут приняты во внимание вопросы общественного здравоохранения, преимущества и риски подобного формата в это время и другие факторы.

Учитывая распространенность COVID-19 по республике в целом, а также то, что Кыргызская Республика находится в "желтой зоне" эпидемиологического риска необходимо как можно скорее вакцинировать не менее 70% населения для формирования коллективного иммунитета.

На сегодняшний день по республике в образовательных организациях всех уровней работают 152 827 сотрудников, включая младший и технический персонал, из которых вакцинацию прошли:

92,7% работников дошкольных организаций; 51,9% учителей и работников школьного образования; 59,4% начально-профессионально-образования; 41,3% в средне-специальных учебных заведениях; 32,6% в высших учебных заведениях провакцинировано;

Итого 53,6% педагогов прошли вакцинацию.

В заключении Надира Джусупбекова отметила, что во многих дошкольных и школьных образовательных организациях, вакцинацию прошли 100% работников.

Напомним, что ранее Министерство образования объявило, что школы и вузы начнут работать в реальном режиме только после того, как 70 % педагогов республики пройдут вакцинацию.