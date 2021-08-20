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По отремонтированной Буденного в районе Аламединского невозможно проехать

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- Сергей Швец
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Улица Буденного, на которой в настоящий момент завершается капитальный ремонт, как и ожидалось, превратилась в парковку. Из-за стоящих с обеих сторон проезжей части машин для проезда остается лишь одна полоса.

Буденного приводят в порядок китайские строители на отрезке между проспектами Чуй и Жибек-Жолу в рамках второй фазы проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Сейчас от Чуй до Фрунзе завершены все работы, включая укладку тротуаров с обеих сторон, лотков ирригации и даже нанесение разметки на обновленную проезжую часть.

Дорога здесь не отличается завидной шириной, но припаркованного транспорта на указанном участке не очень много. А потому встречные машины вполне нормально разъезжаются. Да и пешеходы могут с комфортом пройти как с западной, так и с восточной стороны.

На отрезке Фрунзе-Салиева уже уложено оба слоя асфальта, ирригация, а также готовы пешеходные дорожки. Правда, западная заметно уже, чем на Фрунзе-Чуй. Строителям предстоит на второй раз заасфальтировать съезд на одну из перпендикулярных улиц, а также нанести дорожную разметку.

Наиболее проблемным был отрезок Салиева-Жибек-Жолу. Здесь столичной мэрии пришлось снести довольно много заборов и пристроек, которые располагались за красными линиями. А потому строительство тротуаров не завершено. Также непонятно, как будет располагаться пешеходная дорожка вдоль забора школы № 51.

Ну а ниже учебного заведения бросается в глаза другая проблема – припаркованные авто. Ширина проезжей части, также заасфальтированной на два раза, здесь примерно такая же, как и на участках выше. Но из-за понаставленных повсеместно машин, для проезда остается только одна полоса. Два встречных автомобиля разъехаться уже не могут.

Пока не ясно, будет ли организована парковка с западной стороны проезжей части от Мусы Джалиля на север. Места там предостаточно. Хотя можно с уверенностью сказать, что и это не сильно изменит ситуацию. Желающих припарковаться слишком много и на всех стоянки точно не хватит. А, значит, проезжая часть будет все время занята.

При этом поток транспорта здесь очень большой. И чтобы дать возможность автомобилям нормально разъезжаться, службам, ответственным за организацию дорожного движения, придется запретить остановку хотя бы с одной из сторон Буденного. А лучше с обеих.

Напомним, магистраль ремонтируется в рамках второй фазы масштабного проекта "Развитие улично-дорожной сети города Бишкек". Ее должны выполнить за два года, построив 5 мостов и отремонтировав 60 улиц, протяженностью более 70 километров. Часть дорожных артерий будут расширены, а отдельные их участки построены заново. Помимо проезжей части строители обновят тротуары и ирригацию. Реконструкция ведется за счет грантовых средств КНР. Подрядчиком выступает China Road and Bridge Corporation.


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URL: https://www.vb.kg/405145
Теги:
дороги, ирригация, Китай, парковка, реконструкция, Бишкек, ремонт дорог, тротуар
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