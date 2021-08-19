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"Преступная халатность". Красноречивые фото экоактивиста с городской свалки

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- Оксана Гут
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Фото Влада Ушакова

Экоактивист, фотожурналист Влад Ушаков поделился свежими фото с городской свалки. Кадры, снятые накануне, красноречиво описывают экологическую ситуацию в Бишкеке и заботу о населении местных властей.

"Наглядный и яркий пример показывающий как больше двадцати лет все сменяемые лица у власти, должностях, кабинетах и креслах в государстве и бишкекском муниципалитете, профильных министерствах и агентств, ведомств объединялись одним "общим делом" - преступной халатностью и наплевательским отношением к экологии, природоохране, а главное к здоровью собственных граждан. Ведь горящая больше двадцати лет муниципальная помойка это: болезни органов дыхания, болезни нервной системы, повышенная смертность, осложнения беременности, болезни системы кровообращения у горожан, жителей пригорода и сел Чуйской долины", - написал Ушаков в соцсетях.

Отметим, бишкекские власти уже почти 10 лет обещают построить завод по переработке мусора вместо этой тлеющей свалки. При этом периодически отчитываются о ее тушении.


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URL: https://www.vb.kg/405147
Теги:
мусор, экология, Бишкек, Кыргызстан, мэрия
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