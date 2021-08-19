Председатель Соцфонда взял бюджетные деньги и не вернул их?

Председатель Соцфонда Жаныбек Орозалиев сумел оформить на себя беспроцентные ссуды, которые выдаются Соцфондом для малообеспеченных сотрудников. Об этом сообщает информационное агентство "КООМ PRESS".

"На этой должности он запомнился тем, что сумел оформить на себя беспроцентные ссуды, которые выдаются Соцфондом для малообеспеченных сотрудников социальной службы. Будучи руководителем и занимая начальствующий пост, он под видом нуждающегося и имея зарплату в два раза выше, чем рядовые сотрудники, получил 1 миллион сомов из бюджета. Причем надо заметить, что, если сотрудник переходит на другую работу, он по закону обязан осуществить возврат денег", - пишет СМИ.

Фото документов, подтверждающие незаконность его действий. прилагаются.

Кроме этого, СМИ обращают внимание на заместителей министра здравоохранения.

"Исполняя приказ Руководителя аппарата Соцфонда КР, они собирали с каждого района по сорок тысяч сомов. Напомним, что по этому случаю АКС ГКНБ было возбуждено уголовное дело и были задержаны председатель и руководитель аппарата Соцфонда. А нынешние заместители председателя СФ КР проходят соучастниками данного дела.

Напомним, по этому делу осенью 2020 года на просторах интернета была распространена аудио запись Руководителя аппарата СФ КР А.Байдылдаева".

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