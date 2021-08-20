Когда нужно менять тормозные колодки

С практической точки зрения дисковые тормоза работают так: на оси колеса есть тормозной диск - он вращается с той же скоростью, что и колесо. Тормозные колодки - это накладки, которые во время торможения с силой прижимаются к диску. За счет трения колодок о диск машина тормозит.

Колодки расположены парами - с внутренней и внешней стороны диска, к диску во время торможения их прижимает специальный механизм - суппорт.

Барабан располагается там же, но колодки выглядят и работают по–другому: они давят на стенки барабана изнутри. На задней оси бюджетных автомобилей B класса (вроде "Лады Весты", "Рено Логана" и "Хендай Соляриса") чаще всего ставят барабанные тормоза. Также их можно встретить на малолитражных "Тойотах", "Пежо", "Ситроенах" и "Смартах".

Сила трения колодок о диск или барабан зависит от силы, с которой они прижимаются к поверхности тормозного диска или барабана. В зависимости от того, как сильно водитель жмет на педаль тормоза, меняется интенсивность торможения. Тормозная система через тормозную жидкость пропорционально передает это давление на колодки, а машина замедляется медленно или быстро.

Тормозная колодка - это металлическая пластина, на которой зафиксирована фрикционная накладка - та часть, которая прижимается к диску. Размеры и форма пластины для разных автомобилей отличаются, хотя в некоторых случаях колодки могут подходить на разные марки автомобилей.

Фрикционная накладка - это часть колодки, которая контактирует с тормозным диском. Она состоит из фрикционной смеси, которая определяет свойства колодки. От нее зависит, насколько колодка будет долговечна, насколько эффективно она будет работать и как сильно будет вредить окружающей среде.

В состав фрикционной смеси колодок для легковых автомобилей входят десятки компонентов: различные волокна, металлы, каучук, смолы, керамика и так далее. У каждого производителя своя рецептура смеси, а ее состав и технология производства - коммерческая тайна.

Полуметаллические колодки примерно на 50% состоят из тончайших волокон стали. Они довольно хорошо противостоят перегреву, хорошо работают при намокании, но плохо на морозе и относительно быстро изнашивают тормозной диск. На колесах будет черный налет из–за оксида железа - это нормально для полуметаллических колодок. Такие колодки дают оптимальный баланс качества и эффективности торможения в стандартных условиях эксплуатации.

Низкометаллические колодки состоят из стали примерно на 20–30 процентов, остальное - органика. Такую смесь иногда называют NAO - Non–asbestos Organic, или безасбестовой органикой. По потребительским качествам отличаются от полуметаллических: при температуре 250–400 градусов коэффициент трения снижается, но остается стабильным. Для легковых коммерческих автомобилей это не критично, можно брать. Керамические колодки - самые современные и дорогие. Их разрабатывали для спортивных автомобилей. У них превосходная эффективность под большими нагрузками, они долговечны и слабо изнашивают тормозной диск.

Органические колодки. В составе фрикционной смеси - органические компоненты, смолы, волокна, а доля металлов ниже, чем в низкометаллических. Они относительно быстро изнашиваются, щадят тормозной диск и пылят. Их используют в странах с жесткими экологическими нормами, по которым в колодках недопустимы даже 20 процентов стали.

Руководство по эксплуатации каждого автомобиля предписывает регулярно, например через каждые 10–15 тысяч км пробега, контролировать состояние тормозов и колодок в частности. Проще всего делать это во время сезонной смены шин.

Также колодки необходимо менять при замене тормозных дисков - это в любом случае, даже если они почти новые. Они очень быстро притираются к старому тормозному диску, фрикционная накладка в месте контакта становится выпуклой. Такая колодка будет очень плохо контактировать с полотном нового тормозного диска: тепло при трении будет распределяться неравномерно, появятся очаги локального перегрева, и диск придет в негодность. А значит, придется покупать новые диски, новый комплект колодок и еще раз платить за замену всего этого.