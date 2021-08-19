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В парке имени Панфилова открылось новое отделение милиции

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- Анастасия Карелина
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В Бишкеке на территории парка имени Ивана Панфилова открылось новое отделение милиции. Об этом сообщила пресс-служба УВД Первомайского района столицы.

На открытии участкового пункта милиции №20 УВД Первомайского района города Бишкек присутствовал заместитель начальника ГУВД столицы Тилек Тюкебаев и начальник УВД Первомайского района Мирлан Ниязалиев.

Как отметил Тилек Тюкебаев, на территории данного участка находится наибольшее число административных зданий, государственных и коммерческих организаций. Кроме того, основные торжественные мероприятия городского и республиканского масштабов проходят как раз на территории Первомайского района. Так что, сотрудникам милиции, которым предстоит работать в новом пункте милиции, следует отдавать все свои силы для обеспечения безопасности горожан и гостей нашего города.

Время работы нового пункта милиции: с 9 часов утра до 10 часов вечера. В нем созданы все условия, необходимые для приема граждан Кыргызстана и туристов.


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URL: https://www.vb.kg/405151
Теги:
ГУВД, УВД, Первомайский район, парк, Бишкек
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