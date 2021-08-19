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Эксперт: В очередной раз кишлак в Афганистане победил город

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- Светлана Лаптева
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Сразу после взятия Кабула политолог из Узбекистана Бахтиер Эргешев прокомментировал события в Афганистане. Своим мнением по этому поводу он поделился с редакцией VB.KG.

"Провалилась очередная попытка модернизации Афганистана. В 20 веке, как минимум три попытки: первая - в 20 годы начала века; вторая - модернизация 60-х и начала 70-х гг. короля Закир шаха; третья- Саурская революция во главе с НДПУ (попытка социалистической коренной модернизации); и в 21 веке - попытка верхушечной модернизации по лекалам Запада.

В очередной раз кишлак в Афганистане победил город. Сельские жители, во главе местным помещиком и муллой – победили центральную власть в Кабуле, заставив свернуть попытку модернизации страны. Городское студенчество, интеллигенция, которые каждый раз были опорой политики модернизации - в очередной раз проиграли.

Талибан - радикальное, клерикально-фундаменталистское, антимодернизаторское по своей сути, военно-политическое движение, смогло оседлать антимодернизаторские, традиционно-патриархальные настроения афганской сельской глубинки и победило. Поэтому говорить о том, что Талибан - это искусственное явление неправильно. Талибан выражает глубинные антимодернизаторские чаяния сельской глубинки Афганистана. И поэтому оно победило.

Нынешний Талибан – это всерьёз и надолго. Нет Северного Альянса, нет фигуры равной Ахмад шаху Маъсуду. Первый Талибан признали за 5 лет его власти в Афганистане всего три страны. Думаю, этот Талибан и его власть признают гораздо больше стран и гораздо быстрее.

Нынешняя сила Талибана – одновременно его слабость. Опора на сельский Афганистан позволила захватить власть. Но одновременно эта опора - она резко сужает возможности Талибан по формулированию позитивной, прежде всего экономической и социальной, повестки для всей страны, для всех этнических групп, для всех племен и бизнес-групп. Как развивать экономику и привлекать инвестиции, если ни один так называемый лидер Талибана (который на самом деле мало что контролирует, потому что победивший Талибан сейчас - это пестрый конгломерат племенных и сельских ополчений, где Талибан в его чистом виде- это только около 15-20 тысяч настоящих талибов) не сможет жестко гарантировать неприкосновенность инвестиций и физическое выживание инвестора, его сотрудников? И это только часть вопросов, на которые Талибан, захвативший власть, должен дать ответы.

Аналитик также высказал свое мнение по поводу политики Узбекистана в отношении Афганистана, но они вполне реальны и для Кыргызстана и всей Центральной Азии.

"Очень надеюсь, что теперь, наконец-то Узбекистан в своей афганской политике уйдет от битой карты в виде Дустума. Он бежал от талибов в конце 90-х гг., он дважды бежал от них за последние полтора месяца. Я думаю, этот…. персонаж уже изжил себя и это понятно наконец то всем и в МИДе и в СГБ.

Надеюсь, что в Узбекистане, в кругах, принимающих решения, нет людей, которые бы верили в то, что Талибан изменился. Серый волк, черный волк, белый волк- нет разницы. Он остается волком. И чтобы ни говорили нынешние руководители Талибан своим врагам (а мы враги для них и заблуждаться в этом вопросе не стоит) – это сознательная ложь. Да, они сами, наверное, не пойдут напрямую на нас. Но еще в 2018 году один из руководителей органов государственной безопасности Афганистана говорил о 10 тысячах бойцов ИГИЛ на территории Афганистана. С тех пор, я думаю, ситуация только ухудшилась. Для тех, кто думает, что Талибан изменился (а такие, к сожалению, есть в нашем МИДе) я хотел бы напомнить, что после прихода Талибан к власти в Афганистане во второй половине 90-х годов прошлого века – сразу были Баткенские события, вторжения банд ИДУ в Сурхандарью (Сариосие, Узун). И вполне вероятен сценарий повторения этих событий в той же последовательности: талибы захватывают власть - банды международных террористов идут в ЦА. Тем более, сейчас нет барьера в виде Северного Альянса.

Надеюсь, у нашей внешней и внешнеэкономической политики будет больше прагматизма при планировании и реализации крупных экономических и инфраструктурных проектов с Афганистаном (чего стало явно не хватать в последние годы). Главный принцип нашей политики в отношении Афганистана должен быть один: "Узбекистан ничего не должен Афганистану". Да, торговать надо, экспортировать нашу продукцию надо. Все остальное, все большие проекты – оставляем, как минимум, на среднесрочную перспективу. А может и дольше. Все будет зависеть от того, как Талибан будет справляться с экономическими вопросами и политическим урегулированием внутри Афганистана. А это – очень непросто, - заявил эксперт.

Отметим, ранее накануне взятия Кабула политолог Бахтиер Эргешев дал очень точную оценку действиям талибов.

"В последние годы в Афганистане сложилась система такой неустойчивой стабильности, когда сосуществовали Центральное правительство в Кабуле, которое было поставлено американцами, и талибы - они контролировали почти половину территорию страны. Резкий вывод войск из Афганистна, похожий на панику, и мы видим падение Кабула.

Самая большая проблема - это движение представляется для многих единым руководством, движением, с единой позицией, вокруг которой объединяются талибы. На самом деле, за исключением требований вывода иностранных войск с территории Афганистана, оно представляет собой разрозненное движение. И это можно проследить:

Есть группа талибов, которые выступают категорически против того, чтобы в Афганистане была Аль-Каида, и есть те, кто поддерживает это движение. Также есть жестко выступающие против ИГ, но есть группировки внутри Талибана, которые выступают за сотрудничество с ИГИЛ. И отметим игиловцы неплохо чувствуют себя в Афганистане и так во всем. При этом есть группа талибов, которые не хотели бы, чтобы их ассоциировали с мракобесием, средневековьем, с разрушением статуй Будды, с убийствами людей за малейшие провинности. А есть часть низового движения талибов, которые как раз-таки за это и выступают.

Главный вывод: движение Талибан - это очень и очень необъединенное, внутренне разрозненное движение, внутри которого все жестко противостоят друг другу. Поэтому когда в СМИ пишут "что состоялась встреча с Талибан", то надо уточнять с какими именно группами состоялась встреча.

Талибан - это реакция на процессы модернизации, которые шли в Афганистане. Сейчас мало кто помнит, что в 60-70 в Афганистане реализовывалась целая стратегия модернизации, и это страна была лидером модернизации в мусульманском мире. И движение Талибан во многом реакция безграмотного сельского населения на процессы модернизации. На процессы, инициированные Королем, Саурской революцией в Афганистане, когда решили строить социалистическое общество. На тот период антимодернизационные процессы носили антисоветский, антисоциалистический характер. Сейчас это стихийное движение низовых сельских жителей против модернизации, городов во главе с отпетыми клерикалами, например, из некоторых суфистких движений. Ну и против присутствия иностранцев, которые олицетворяют то самое новое, не свое. И когда мы берем и понимаем движение Талибан как антимодернизаторское движение, то становится понятно откуда они, чего хотят, против чего они выступают.

Нынешнее надо рассматривать - как антимодернизаторское движение, включая сельское, националистически пуштунское, в котором указывается государствообразующая роль пуштунов. Поэтому - нынешний Талибан - это во многом националистическое движение пуштунов. И поэтому возникает проблемы с представителями других, не пуштунов, населяющих Афганистан.

У движения "Талибан" разные спонсоры и разные партнеры. И поэтому, когда говорят, что движение "Талибан" поддерживается Пакистаном, это неправильно, можно говорить только о части страны. Поэтому Талибан трудно представить единым движением И это не организация, а широкое движение, которое включает в себя многие силы. Это не единая организация, у которой есть руководство, - заявил ранее Эргешев.


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URL: https://www.vb.kg/405152
Теги:
Афганистан, Центральная Азия, Талибан
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