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Мэрия Бишкека поблагодарила жителей Восток-5 за "оазис"

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- Н Крайнова
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В Бишкеке мэрия благодарит жителей ТСЖ "Семетей" в микрорайоне "Восток-5", которые в собственном дворе смогли организовать образцовый порядок.

"Этот уютный дворик создали сами жильцы. Они проложили ирригацию, озеленили его, поставили скамеечки. Территория двора утопает в зелени и цветах, во дворе есть все, чтобы можно было выйти из квартиры на улицу, подышать свежим воздухом и насладиться пением птиц. А детям – поиграть", - сообщает пресс-служба мэрии.

А ещё в этом дворе есть собственное изобретение – кабинет для приёма жителей. Там собираются все соседи для того, чтобы обсудить вопросы.

"Благодаря таким заботливым, неравнодушным и активным горожанам, создаются уютные дворики в нашем городе. Спасибо наши дорогие горожане!", - отмечает мэрия.


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URL: https://www.vb.kg/405155
Теги:
мэрия, озеленение, ТСЖ, Бишкек
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