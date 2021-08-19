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Первый в Бишкеке фестиваль по китайской игре Го состоится 22 августа

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- Анастасия Карелина
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В это воскресенье, 22 августа, в Бишкеке состоится первый открытый фестиваль по китайской стратегической игре Го. Об этом сообщил Го-клуб Sengoku.

На фестиваль организаторы приглашают всех желающих. Событие пройдет на площадке кыргызско-китайского факультета КНУ имени Жусупа Баласагына.

Фестиваль займет два часа с 12.00 до 14.00. Гостей и участников ждут мастер-классы, конкурсы с призами и китайская чайная церемония. Всем расскажут историю игры, познакомят с ее культурными традициями и правилами. А потом состоятся учебные партии и официальный Sengoku Team Cup.

Главная цель фестиваля – это, конечно же, развитие и популяризация игры.

Го – это настольная игра, в которой камнями на игровом поле "захватывают" территорию противника. Игра стратегическая, поэтому она так популярна у бизнесменов, IT-специалистов, политиков и киберспортсменов. Среди поклонников Го можно назвать Билла Гейтса, Сергея Брина (со-основатель Google), председателя КНР Си Цзиньпиня, президента Южной Кореи Мун Чже Ин, других политиков и руководителей таких крупнейших компаний, как Huawei, Toyota, Samsung, Xiaomi и многих других.

В Кыргызстане также активно играют в Го. Любит ее, например, основатель сети коворкингов ololo Данияр Аманалиев. Есть в республике и официальный Го-клуб Sengoku. Его члены участвуют в международных турнирах, и побеждают.


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URL: https://www.vb.kg/405156
Теги:
Китай, фестиваль, Бишкек, КНУ
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