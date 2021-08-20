В Ташкентской области турки строят новую электростанцию

В Ташкентской области будет меньше отключений электричества. Турки строят новую электростанцию, сообщают СМИ со ссылкой на данные Минэнерго.

ТЭС мощностью 240 МВт возводится турецкой компанией Cengiz Energy в Кибрайском районе. Здесь будут установлены современные парогазовые установки.

Запуск новой теплоэлектростанции, которая строится на площади в 3,7 гектара, запланирован на декабрь этого года. После ввода ТЭС в эксплуатацию, электроэнергия, производимая Cengiz Energy, будет продаваться оператору – компании "Национальные электрические сети Узбекистана" в течение 25 лет.

Напомним, что Cengiz Energy также строит тепловую электростанцию комбинированного цикла мощностью 240 МВт в Бухарской области.