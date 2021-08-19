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Улукбек Марипов: ЕАЭС совместными усилиями преодолеет новые вызовы

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- Ренат Кольцов
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Председатель кабинета министров Улукбек Марипов принимает участие в заседании Евразийского межправительственного совета, которое проходит в городе Чолпон-Ате Иссык-Кульской области, сообщает пресс-служба правительства.

В ходе заседания Улукбек Марипов отметил, что встреча проходит на фоне нарастающих угроз в сфере региональной безопасности, когда мировая общественность с тревогой следит за стремительным развитием событий в соседнем Афганистане.

"Происходящие события, несомненно, могут оказывать определенное влияние и на ситуацию с безопасностью стран Центральной Азии. Также в последнее время во многих точках мира, в том числе и в странах ЕАЭС, участились различные чрезвычайные происшествия природного характера. Сохраняется непростая эпидемиологическая ситуация с COVID-19, несмотря на некоторую периодическую стабилизацию и повсеместную вакцинацию населения в наших странах. Вместе с тем, убежден, что наш Союз сообща, совместными усилиями и взаимной поддержкой сможет преодолеть возникающие новые вызовы", - сказал он.

Глава Кабинета Министров выразил уверенность в том, что принятые в рамках заседания ЕМПС решения придадут новый импульс интеграции в Евразийском экономическом союзе.

20 августа заседание межправительственного совета пройдет в расширенном формате, по итогам которого будет подписан ряд документов.

Всего в повестке заседания Евразийского межправительственного совета свыше 20 вопросов.


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URL: https://www.vb.kg/405161
Теги:
правительство, ЕАЭС, Улукбек Марипов
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