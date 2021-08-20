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Талибы не получат доступа к средствам Афганистана в МВФ

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- ВБ
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После захвата власти в Афганистане талибами Международный валютный фонд приостановил доступ Кабула к ресурсам МВФ из-за неопределенной политической ситуации. Об этом пишет Deutsche Welle.

На 23 августа запланировано распределение СДР на сумму 650 миллиардов долларов среди всех имеющих на это право членов МВФ. Талибы не смогут получить доступ к доле Афганистана, составляющей, по словам бежавшего за границу главы афганского центрального банка Аджмала Ахмади, 340 миллионов долларов.

Также будет приостановлена кредитная программа МВФ в размере 370 миллионов долларов США, направленная на стимулирование экономики Афганистана во время кризиса, связанного с пандемией коронавируса. По словам Ахмади, валютные резервы центрального банка Афганистана составляют около девяти миллиардов долларов, однако большая часть денег находится за пределами республики. Только в центральном банке Соединенных Штатов хранятся 7 миллиардов долларов.


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URL: https://www.vb.kg/405166
Теги:
Афганистан, Талибан, МВФ
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