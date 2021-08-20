"Почта России" войдет в капитал кыргызской компании грузовых перевозок

Подписано трехстороннее соглашение между Министерством инвестиций, ОсОО "Кыргыз Пост Экспресс" и АО "Почта России", сообщает портал "Акчабар".

Документ подписан в рамках Кыргызско-Российского бизнес-форума, который проходит в Чолпон-Ате. Соглашение предусматривает совместное создание на территории Кыргызстана предприятия по осуществлению международных грузовых перевозок, открытию таможенных и бондовых складов, развитию электронной коммерции.

"В Кыргызстане будет создано совместное кыргызско-российское предприятие, одним из учредителей которого станет "Почта России". Вклад госкомпании РФ будет больше имиджевый, а также посредством предоставления своих ресурсов, интеллектуального имущества, и, что еще более важно, вновь созданная компания сможет пользоваться цифровыми продуктами компании", - пояснили в Министерстве инвестиций.

Всего в рамках Кыргызско-Российского бизнес-форума было подписано около 13 соглашений и меморандумов, предполагающих расширение сотрудничества деловых кругов двух государств. Среди них создание предприятия по производству лекарств (Министерство инвестиций КР и ООО "Промомед ДМ"), соглашения по экспорту рыбы и швейной продукции в РФ, сотрудничество ОАО "Айыл Банк" и ОсОО "КОРТЭС" в области лизинга и другие.