Ушел из дома 13 августа и не вернулся. На Иссык-Куле ищут Азима Садырбекова

Внимание, розыск! Сотрудники милиции г. Балыкчы просят граждан оказать содействие в установлении местонахождения подростка.

Отделом внутренних дел г. Балыкчы разыскивается несовершеннолетний Садырбеков Азим Эрнисович, 04.10.2003 года рождения, который 13 августа текущего года примерно в 11.00 часов вышел из дома и до настоящего времени не вернулся.

Приметы: рост 165-175 см., худощавого телосложения, короткие темные волосы, черные глаза, на затылке имеется родинка круглой формы.

Был одет: белая футболка, джинсы черного цвета, черного цвета спортивная обувь.

Просьба ко всем, кто располагает какой-либо информацией о разыскиваемом, сообщить по телефону: (03944) 3-27-03, 0700 55 90 98, 0551 26 79 97, 0509 24 24 44 или 102.