Кыргызстанский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико, в котором он выступал в Токио. По желанию победителя он оставит на нем свой автограф.

По словам Махмудова, вырученные средства он планирует передать в благотворительный фонд. Так, спортсмен решил сделать первый шаг в своей благотворительной деятельности.

"С раннего детства у меня была и остаётся мечта завоевать золотую медаль олимпиады, а также помогать нуждающимся, сделать вклад в развитие не только спорта в нашей стране, но и благополучия населения. Возвратившись на родину, я понял, что полон решимости совершать благие дела для своего народа: строить школы, мечети, дороги, помогать нуждающимся", - написал Акжол Махмудов на своей странице в соцсетях.

Стартовая цена 50$. Аукцион продлится до конца августа (окончание 20:00 по Бишкекскому времени).

"Надеюсь, в скором будущем у меня появятся и другие возможности делать добрые дела на благо моего народа!", - отметил спортсмен.

С его слов, на призовую сумму от государства он планирую купить дом для своей семьи, так как на протяжении нескольких лет живет на съёмной квартире в Бишкеке.