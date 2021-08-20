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Призер Олимпийских игр Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико

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- Оксана Гут
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Кыргызстанский борец греко-римского стиля, серебряный призер Олимпийских игр Акжол Махмудов выставил на аукцион свое трико, в котором он выступал в Токио. По желанию победителя он оставит на нем свой автограф.

По словам Махмудова, вырученные средства он планирует передать в благотворительный фонд. Так, спортсмен решил сделать первый шаг в своей благотворительной деятельности.

"С раннего детства у меня была и остаётся мечта завоевать золотую медаль олимпиады, а также помогать нуждающимся, сделать вклад в развитие не только спорта в нашей стране, но и благополучия населения. Возвратившись на родину, я понял, что полон решимости совершать благие дела для своего народа: строить школы, мечети, дороги, помогать нуждающимся", - написал Акжол Махмудов на своей странице в соцсетях.

Стартовая цена 50$. Аукцион продлится до конца августа (окончание 20:00 по Бишкекскому времени).

"Надеюсь, в скором будущем у меня появятся и другие возможности делать добрые дела на благо моего народа!", - отметил спортсмен.

С его слов, на призовую сумму от государства он планирую купить дом для своей семьи, так как на протяжении нескольких лет живет на съёмной квартире в Бишкеке.


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URL: https://www.vb.kg/405179
Теги:
аукцион, благотворительность, греко-римская борьба, спорт, Кыргызстан, Олимпийские игры
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