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В РУз ввели нулевые ставки таможенной пошлины для ввозимых грузовиков

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В Узбекистане до 1 января 2025 года ввели нулевые ставки таможенной пошлины, утилизационного сбора и автотранспортных сборов для ввозимых грузовиков, сообщают СМИ со ссылкой на постановление президента.

Это решение принято для дальнейшего обновления и модернизации парка автотранспортных средств субъектов предпринимательства, занятых в перевозке грузов автомобильным транспортом, создания благоприятной конкурентной среды для отечественных грузоперевозчиков, а также сохранения положительной тенденции развития сферы международных автомобильных перевозок.

Нулевая ставка применяется к транспортным средствам с момента выпуска которых прошло не более 7 лет:

автотранспортные средства (коды ТН ВЭД 8701 20, 8704 22 (за исключением самосвалов), соответствующие требованиям экологического класса "Евро-5" и выше;

прицепы и полуприцепы (коды ТН ВЭД 8716 31, 8716 39).

Кроме того, власти освободили до 1 января 2025 года от обязательной сертификации при импорте в Узбекистан следующие транспортные средства, произведенных в странах Европейского Союза, с момента выпуска которых прошло не более 7 лет:

грузовые и специальные автотранспортные средства, соответствующие требованиям экологического класса "Евро-5" и выше;

прицепы и полуприцепы, используемые для перевозки грузов автомобильным транспортом.


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URL: https://www.vb.kg/405182
Теги:
Узбекистан, автомобили
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