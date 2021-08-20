Эксперт: Талибы не готовы к проведению политики внешней экспансии

Движение "Талибан", пришедшее к власти в Афганистане, пока не готово к проведению политики внешней экспансии. Так считает историк, политолог, эксперт по проблемам стран Ближнего Востока и Кавказа Станислав Тарасов.

Как отмечает он на сайте regnum.ru, номинально Афганистан являлся конгломератом "княжеств" под управлением полевых командиров. При этом лидеры талибов подчеркивали, что их движение - не чисто пуштунское, а исламское, и они рады видеть у себя "настоящих мусульман" любой национальности, языка и цвета кожи. Сейчас многие утверждают, что "Талибан" изменился, что молниеносное получение им власти в Афганистане может представлять теоретическую опасность в идеологическом смысле - как великая победа исламского экстрима, которая может стать пассионарной идеей для других исламских сообществ в других странах. Но изменился ли сегодня "Талибан" по своему мировоззрению, системе взглядов по сравнению с тем, каким был 20 лет назад, никто толком не знает.

"Поэтому возникают очевидные вопросы к тому, кто все-таки определяет реальную политику талибов, - пишет Тарасов. - Многое, наверное, станет ясным после того, как в Кабуле появится переходное правительство. Есть прогноз, что "Талибан" будет искать мирового признания, но вряд ли он откажется от шариатского правосудия, правда, на сей раз, возможно, без жестокости и зверств. И еще. Ключевое отличие нынешней ситуации от того периода заключается в том, что в 1990-е годы между Средней Азией и талибами имелся буфер - оппозиционный "Талибану" Северный альянс, контролировавший весь северный Афганистан. Сейчас такой альянс еще только формируется, но талибы не готовы к проведению политики внешней экспансии. Они заявляют, что не собираются распространить эмират на другие государства".

Однако, констатирует эксперт, пока неясно, как талибы будут выстраивать свои отношения с действующими в Афганистане группировками ИГИЛ, а также с "Аль-Каидой". Станислав Тарасов не исключает, что при определенных обстоятельствах "Талибан" заключит с ИГИЛ некий договор о ненападении, обозначая "общего врага". "И это будет, - считает Тарасов, - самым худшим сценарием для всего региона. Более того, по некоторым данным, сейчас в Афганистане, кроме талибов, действуют около 20 террористических организаций, связанных с сопредельными странами. Кстати, именно они могут быть напрямую заинтересованы в дестабилизации региона и создании объединенного государства Средней Азии и Афганистана, которое они называют "Великий Хорасан".

"Что касается России, - продолжает эксперт, - то она, с одной стороны, пугает талибами, а с другой - ведет с этой организацией переговоры. Российские дипломаты уже называют талибов "адекватными людьми", а спецпредставитель президента России по Афганистану, директор второго департамента Азии МИД Замир Кабулов даже заявил, что "Талибан" - это не экстремисты, "а национально-освободительное движение". В то же время Москва укрепляет свою военную базу в Таджикистане и предупреждает об угрозе нападения талибов на страны региона. Ведь существует риск превращения Афганистана в заповедник для террористов со всего мира".