В КР треть микрокредитов ушли на развитие сельского хозяйства

В Кыргызстане треть выданных микрокредитов направлены на развитие сельского хозяйства. Такие данные дает Нацстатком.

В I полугодии текущего года микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 17,7 миллиардов сомов, при этом число получателей составило 329 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, уменьшилась на 14%, а объем выданных микрокредитов, напротив, увеличился на 10%.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям Ошской области (22% от общего объема выданных микрокредитов), Бишкека (более 17 процентов), Джалал-Абадской и Чуйской (по 14 процентов) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии текущего года микрокредитов треть из них (33%) направлена на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 32% заимствовано на потребительские нужды, 11% - в сферу торговли и общественного питания, 7,5% - на строительство.