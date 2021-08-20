Погода
$ 84.51 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

В КР треть микрокредитов ушли на развитие сельского хозяйства

125  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В Кыргызстане треть выданных микрокредитов направлены на развитие сельского хозяйства. Такие данные дает Нацстатком.

В I полугодии текущего года микрокредитными организациями выдано кредитов на сумму 17,7 миллиардов сомов, при этом число получателей составило 329 тысяч человек. По сравнению с соответствующим периодом прошлого года численность населения, охваченного микрокредитованием, уменьшилась на 14%, а объем выданных микрокредитов, напротив, увеличился на 10%.

Наибольшие суммы микрокредитов выданы получателям Ошской области (22% от общего объема выданных микрокредитов), Бишкека (более 17 процентов), Джалал-Абадской и Чуйской (по 14 процентов) областей.

Из общего объема выданных в I полугодии текущего года микрокредитов треть из них (33%) направлена на развитие деятельности в сельском хозяйстве, 32% заимствовано на потребительские нужды, 11% - в сферу торговли и общественного питания, 7,5% - на строительство.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405189
Теги:
кредит, сельское хозяйство, Кыргызстан, Нацстатком
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  