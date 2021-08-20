На границе задержан торговец липовыми справками отрицательных ПЦР-тестов

Пограничники пункта пропуска "Маданият-автодорожный" задержали гражданина Узбекистана, который продавал поддельные справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

Как сообщила Погранслужба ГКНБ, гражданка Кыргызстана М.А., 1965 года рождения, пыталась въехать на территорию Узбекистана, но не была пропущена узбекской стороной из-за фальшивой справки об отрицательном результате ПЦР-теста.

В ходе опроса М.А. указала на мужчину, который на территории Кыргызстана вблизи пункта пропуска продавал фальшивые справки гражданам, пересекающим границу.

Пограничный наряд задержал мужчину. Установлено, что гражданин Узбекистана Б.М., 1996 года рождения, торговал фальшивыми справками по 80 тысяч узбекских сумов (635 сомов) каждая. При нем были обнаружены еще 7 фальшивых бланков.

Задержанный был передан сотрудникам компетентных органов для дальнейшего разбирательства.

Как отметили в Погранслужбе, в последнее время зафиксировано увеличение попыток пересечения госграницы гражданами сопредельных государств с фальшивыми справками об отрицательных результатах ПЦР-тестов и поддельными сертификатами вакцинации от COVID-19. Информация о подобных фактах направляется в пограничные ведомства сопредельных государств для принятия соответствующих мер.

В ГКНБ напомнили, что по прибытии на территорию Кыргызстана граждане должны предъявить сотрудникам санитарно-карантинного поста МЗ КР справку с отрицательным результатом ПЦР-теста или сертификат вакцинации от COVID-19. Далее, получив разрешение медиков на въезд в страну, граждане направляются к кабинам пограничного контроля.

Пограничная служба ГКНБ осуществляет только проверку документов, дающих право на пересечение государственной границы (паспорт гражданина, свидетельство о рождении несовершеннолетних).