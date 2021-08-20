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В России ждут участников международных армейских форума и игр

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- Евгений Денисенко
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Начальник Генерального штаба Вооруженных Сил РФ - первый заместитель Министра обороны РФ Валерий Герасимов провел брифинг для иностранных военных атташе по вопросам организации и порядка проведения Международного военно-технического форума (МВТФ) "Армия-2021" и VII Армейских международных игр (АрМИ-2021). Участие в этих мероприятиях, как и в прежние годы, примут и представители ВС Кыргызстана.

"23 августа в Конгрессно-выставочном центре Военно-патриотического парка "Патриот" мы традиционно открываем очередные масштабные международные мероприятия - военно-технический форум и седьмые Армейские международные игры. С прошлого года они проводятся одновременно. Такой формат позволяет участникам повысить эффективность своей работы, а гостям - увидеть практически всю зрелищную демонстрационную программу .Подготовка к открытию мероприятий на сегодня практически завершена", - сообщил российский военачальник.

По его словам, форум "Армия" пройдет в парке "Патриот", на аэродроме Кубинка, полигоне Алабино, а также на демонстрационных площадках во всех военных округах и на Северном флоте. В нем примут участие представители 115 государств, а также более 1,5 тысячи предприятий и организаций промышленности. Четыре страны представят свои национальные экспозиции. В сравнении с прошлым годом площади экспозиций форума увеличены более чем на 2,7 тысячи квадратных метров. На всех площадках будут представлены свыше 28 тысяч образцов продукции и технологий.

Научно-деловая программа форума предусматривает более 200 мероприятий. Наиболее знаковыми станут конгрессы, посвященные технологиям искусственного интеллекта в интересах обороны и безопасности государства, а также вопросам диверсификации оборонно-промышленного комплекса Российской Федерации.

"Нами отмечается динамичный и поступательный рост интереса к Армейским играм как в России, так и за рубежом. Это подтверждается увеличением почти в два раза по сравнению с прошлым годом количества заявленных команд. Соответственно ожидаем и роста конкурентной борьбы", - заявил Валерий Герасимов.

Всего в программу нынешних игр включено 34 конкурса, в том числе три новых. В этом году география стран-соорганизаторов в сравнении с играми прошлого года выросла более чем в двое. Соревнования пройдут в одиннадцати государствах, впервые состоятся на территории Алжира, Вьетнама, Катара и Сербии.

Также Седьмые Армейские игры по количеству участников станут самыми массовыми. Общая численность команд превышает 7 тысяч человек, задействованы более 1,1 тысячи единиц вооружения и военной техники.

В целом за семь лет в играх участвовали более 30 тысячи военнослужащих из 54 государств. Церемония закрытия игр и вручение главного кубка стране-победителю состоится 4 сентября после финала танкового биатлона, сообщили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны Российской Федерации

Команда Вооруженных сил Кыргызстана, которая примет участие в танковом биатлоне, уже находится на месте. И на днях прошла вместе со сборными других стран жеребьевку. А в данный момент знакомится с трассой, мишенным полем, проводит тренировки в рамках подготовки к одному из главных и наиболее зрелищных конкурсов АрМИ-2021.


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URL: https://www.vb.kg/405194
Теги:
Россия, Кыргызстан, Вооруженные силы
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