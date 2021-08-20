За семь месяцев в Кыргызстане произвели более 13 тысяч тонн шерсти

На 1 августа текущего года в республике хозяйствующими субъектами всех категорий произведено 13 тысяч 91 тонна всех видов шерсти, сообщает Минсельхоз.

По данным ведомства, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года объем производства шерсти упал на 0,1 процента. Это вызвано

сокращением производства шерсти в Баткенской (98,3 процента), Ошской (98,5 процента) и Чуйской областях (98,8 процента) соответственно.

По сведениям районных управлений аграрного развития, это связано с тем, что начало кампании по стрижке овец в этих областях в связи с погодными условиями было немного запоздалым. При этом они обещают, что по итогам года объемы производства шерсти будут не ниже показателя прошлого года.