ГКНБ задержал вербовщика "Исламского государства"

Государственный комитет национальной безопасности сообщает, что 14 августа в ходе контртеррористических мероприятий задержан уроженец Баткенской области С.Ж., 1994 года рождения.

Уточняется, что задержанный в 2016 году выехал в зону вооруженных конфликтов на территории Сирии для участия в боевых действиях на стороне бандформирований международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность запрещена на территории КР).

Позже он прибыл в КР по заданию главарей МТО "Исламское государство", в целях вербовки рекрутов в ряды террористических формировании и дальнейшей переброски отдельных его членов в Сирию и Афганистан.

В рамках досудебного производства следственно-арестованный водворен в ИВС.

В настоящее время ГКНБ продолжается комплекс оперативных мероприятий по выявлению преступных связей С.Ж.