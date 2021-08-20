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ГКНБ задержал вербовщика "Исламского государства"

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- Александра Василькова
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Государственный комитет национальной безопасности сообщает, что 14 августа в ходе контртеррористических мероприятий задержан уроженец Баткенской области С.Ж., 1994 года рождения.

Уточняется, что задержанный в 2016 году выехал в зону вооруженных конфликтов на территории Сирии для участия в боевых действиях на стороне бандформирований международной террористической организации "Исламское государство" (деятельность запрещена на территории КР).

Позже он прибыл в КР по заданию главарей МТО "Исламское государство", в целях вербовки рекрутов в ряды террористических формировании и дальнейшей переброски отдельных его членов в Сирию и Афганистан.

В рамках досудебного производства следственно-арестованный водворен в ИВС.

В настоящее время ГКНБ продолжается комплекс оперативных мероприятий по выявлению преступных связей С.Ж.


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URL: https://www.vb.kg/405198
Теги:
ГКНБ, Сирия, Исламское государство, Кыргызстан
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