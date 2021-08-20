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Госантимонополия рекомендует продавать сахар в диапазоне 54 сом/кг

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в рамках государственного регулирования, в целях стабилизации цен на социально значимые товары, проводится работа по сдерживанию цен на основные продукты питания. Об этом сообщает пресс-служба Госагентства антимонопольного регулирования при Министерстве экономики и финансов КР.

По информации Госагентства, на сегодняшний день, среднерыночные розничные цены на сахар-песок по республике составляют 61,9 сом/кг.

Торговым сетям со стороны Госагентства рекомендовано реализовывать сахар по цене в диапазоне 54 сом/кг.

Сообщается, что Госагентством на постоянной основе проводится работа как с реализаторами сахара, так и с отечественным производителем, по вопросу снижения цен.

В настоящее время, по результатам работы и неоднократных совещаний у директора Госагентства Кенешбая Тайлакова, оптово-отпускная цена сахара с ОАО "Кошой" для торговых сетей снижена до 52 сом/кг франко-склад поставщика. Отмечается, что это сделано в целях поддержки социально уязвимых слоев населения и принятия мер по снижению цен на розничном рынке.

Также, снижение связано с принятием постановления Кабинета министров КР от 24 июня 2021 года № 42, в соответствии с которым установлена ставка налога на добавленную стоимость в размере ноль процентов по облагаемым поставкам и облагаемому импорту на период с 1 июля по 31 августа 2021 года в том числе на тростниковый сахар-сырец.

"Необходимо отметить, что в первую очередь, вся работа Госагентства направлена на стабилизацию ситуации на рынке сахара и обеспечения потребителей сахаром по доступным ценам, а также соблюдения баланса интересов всех участников от производителя, поставщика, реализатора и конечного потребителя", - говорится в сообщении Госагентства.


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URL: https://www.vb.kg/405199
Теги:
Госантимонополия, цены, Кыргызстан
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