Погода
$ 84.51 - 84.79
€ 99.15 - 100.27

Сегодня - Всемирный день лени

220  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Один день в году можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и не испытывать по этому поводу угрызений совести. Ежегодно 20 августа празднуется Всемирный день лени, и 2021 год не исключение

Что примечательно - Всемирный день лени в 2021 году выпадает на пятницу - отличный повод взять себе дополнительный выходной. Но если кыргызстанцам не получается полениться днем, то можно отвести душу хотя бы вечером. Кстати, наши врачи считают, что даже полезно забросить все дела и поваляться на диване.

День лени зародился в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно - вплоть до 2012 года - проходил в Колумбии, в городе Итагуи. Финальный день фестиваля назвали "Всемирный день лени", а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать. И хотя этот фестиваль больше не проводится, Всемирный день лени отмечают во многих странах, правда, в разные даты - в США, например, его празднуют 10 августа.

Итагуи - крупный промышленный центр Колумбии, жители которого много времени проводят на работе, как следствие, недосыпают и уделяют мало времени себе. И День лени, как можно сначала подумать, вовсе не посвящен воспеванию порока. Совсем наоборот - в этот день, с одной стороны, нужно вспомнить о том, что жизнь - не только работа, и порой полезно оглядеться по сторонам и насладиться моментом, с другой - что не бывает продуктивного труда без отдыха, поэтому немного полениться очень даже полезно.

Его отмечают в разных странах, но самые масштабные мероприятия проходят, конечно же, на его родине - в Колумбии. Ежегодно колумбийцы выносят на улицы кровати, развешивают гамаки, переодеваются в пижамы и целый день демонстративно ничего не делают - чтобы прохожие видели и брали с них пример. Девиз праздника - "За право на лень", и колумбийцы активно - или пассивно? - его отстаивают. По крайней мере, нам повезло, что люди, которым в голову пришла идея этого праздника, не поленились ее записать.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405201
Теги:
праздник, Колумбия, врачи
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  