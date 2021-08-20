Сегодня - Всемирный день лени

Один день в году можно позволить себе расслабиться, ничего не делать и не испытывать по этому поводу угрызений совести. Ежегодно 20 августа празднуется Всемирный день лени, и 2021 год не исключение

Что примечательно - Всемирный день лени в 2021 году выпадает на пятницу - отличный повод взять себе дополнительный выходной. Но если кыргызстанцам не получается полениться днем, то можно отвести душу хотя бы вечером. Кстати, наши врачи считают, что даже полезно забросить все дела и поваляться на диване.

День лени зародился в 1984-м году на Фестивале промышленности, торговли и культуры, который ежегодно - вплоть до 2012 года - проходил в Колумбии, в городе Итагуи. Финальный день фестиваля назвали "Всемирный день лени", а участников призвали ненадолго забыть о напряженных рабочих буднях и позволить себе остановиться, расслабиться и ничего не делать. И хотя этот фестиваль больше не проводится, Всемирный день лени отмечают во многих странах, правда, в разные даты - в США, например, его празднуют 10 августа.

Итагуи - крупный промышленный центр Колумбии, жители которого много времени проводят на работе, как следствие, недосыпают и уделяют мало времени себе. И День лени, как можно сначала подумать, вовсе не посвящен воспеванию порока. Совсем наоборот - в этот день, с одной стороны, нужно вспомнить о том, что жизнь - не только работа, и порой полезно оглядеться по сторонам и насладиться моментом, с другой - что не бывает продуктивного труда без отдыха, поэтому немного полениться очень даже полезно.

Его отмечают в разных странах, но самые масштабные мероприятия проходят, конечно же, на его родине - в Колумбии. Ежегодно колумбийцы выносят на улицы кровати, развешивают гамаки, переодеваются в пижамы и целый день демонстративно ничего не делают - чтобы прохожие видели и брали с них пример. Девиз праздника - "За право на лень", и колумбийцы активно - или пассивно? - его отстаивают. По крайней мере, нам повезло, что люди, которым в голову пришла идея этого праздника, не поленились ее записать.