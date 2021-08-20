Активист Тилекмат Куренов приговорен к тюрьме за попытку захвата власти. Решением Свердловского районного суда Бишкека он лишен свободы на один год и шесть месяцев. Об этом в соцсетях сообщили сторонники Куренова.

Они назвали задержание и приговор в отношении активиста политическим гонением.

Напомним, Тилекмат Куренов был задержан 15 марта. Поводом для задержания активиста стали его публикации в социальных сетях, в которых правоохранительные органы усмотрели наличие призывов к насильственному захвату власти и массовым беспорядкам. Данный факт был зарегистрирован в ЕРПП ГУВД г.Бишкек и начаты досудебные производства по статям 310 (Публичные призывы к насильственному захвату власти) и 39-264 (Покушение на массовые беспорядки) УК Кыргызской Республики.

Куренов, отметим, участвовал в организации воскресных маршей против проекта новой Конституции.