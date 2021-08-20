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В Бишкеке заметили много иностранцев, похожих на беженцев из Афганистана

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- Н Крайнова
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В Кыргызстане в социальных сетях пользователи обсуждают скопления иностранцев, одетых в традиционные наряды Афганистана и Пакистана, которые появляются в разных точках Бишкека. Также такие группы заметили на озере Иссык-Куль.

В сети появилось множество публикаций с фотографиями групп мужчин старшего и среднего возраста.

Их видели в центре города . В районе Ортосайского рынка . А также в общежитии в микрорайоне Аламедин-1 .

Бишкекчане задаются вопросами: откуда эти люди, и с какой целью приехали? В своих высказываниях люди называют их "пакистанцами" и "афганцами".

На эту ситуацию отреагировало Общество иностранных студентов из Пакистана, которое объяснило, что многочисленные мужчины, облаченные в традиционные пуштунские наряды, на самом деле не студенты, а рабочие, которые через Бишкек переправляются в ОАЭ на работу.

"Сегодня мы видим, как некоторые люди публикуют негативную информацию о гражданах Пакистана в Бишкеке. Связывая их с гражданами Афганистана. Просим всех жителей страны избегать негативного отношения к иностранным гражданам.

Эти люди не студенты, они находятся здесь на карантине в течение 15 дней, после чего вылетят в Дубай и соответствующие страны", - отметили участники общества.

Они попросили кыргызстанцев быть терпимее к студентам из Пакистана, и не связывать их национальную одежду с опасностью для общества.

"Пакистанцы живут здесь на протяжении 20 лет, сколько фактов было зафиксировано причинение вреда пакистанцами?

Хорошие и плохие люди существуют повсюду. Общество-это сочетание того и другого . У нас, пакистанцев, есть хорошие киргизские друзья. И некоторые студенты тоже страдают от местных жителей, поэтому, если кто-то вас раздражает, это не значит, что все одинаковы.

Не смотря на не приемлемое отношение некоторых людей мы никогда не жалуемся наоборот мы уважаем и любим эту страну и его народ за то что, мы здесь получаем знания", - отметили пакистанские студенты.


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URL: https://www.vb.kg/405204
Теги:
Афганистан, миграция, Пакистан, студенты, Бишкек, Кыргызстан, Мигрант
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