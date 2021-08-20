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У Детской школы искусств № 7 появился шанс переехать в новое здание

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- Анастасия Карелина
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Мэрия кыргызской столицы рассмотрит возможность перевода Детской школы искусств №7 в другое - более просторное помещение. Шанс продолжить обучение в лучших условиях появился у ребят после того, как в их родном учебном заведении побывала вице-мэр Виктория Мозгачева. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета.

Вице-мэр столицы по социальным вопросам Виктория Мозгачева ознакомилась с деятельностью Детской школы искусств №7. К слову, единственной школой искусств в микрорайонах Октябрьского района, где обучается более 350 детей. Желающих заниматься здесь с каждым годом становится все больше, но классов недостаточно. Всех мальчишек и девчонок, чьи родители хотят, чтобы их отпрыски получили музыкальное образование, школа принять просто не в состоянии. Уже сейчас дети вынуждены заниматься в подвальных помещениях.

По итогам визита в школу Виктории Моргачевой, а также учитывая многочисленные просьбы и пожелания родителей учащихся, и педагогов данного учебного заведения, Управлению муниципального имущества совместно с Управлением культуры мэрии города Бишкек было дано поручение рассмотреть возможность предоставления Детской школе искусств №7 более просторного помещения.


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URL: https://www.vb.kg/405207
Теги:
дети, искусство, школа, Бишкек, Виктория Мозгачева, мэрия
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