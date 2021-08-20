РУДН бесплатно проведет курсы повышения квалификации по психологии

Российский университет дружбы народов по заказу Россотрудничества реализует в Кыргызстане проект "Организация и проведение мероприятий по повышению квалификации национальных кадров по специальности "Психология".

Планируется реализовать три программы повышения квалификации продолжительностью по 72 академических часа каждая. Темы программ: "Цифровое поколение: технологии обучения и воспитания", "Современные психолого-педагогические технологии в образовании", "Психолого-педагогическое сопровождение детей и подростков".

Обучение будет проходить в дистанционном формате на базе интернет-ресурса РУДН. Участие в мероприятиях проекта бесплатное. Заявку на участие можно направить в электронном виде, заполнив форму на сайте https://www.dpo.rudn.ru/special/new-tech/.