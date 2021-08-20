Бакетаев: Отвечать за коррупцию в процедурах госзакупок должны министры

Политолог Бакыт Бакетаев предлагает на законодательном уровне возложить ответственность за принятие решений тендерных комиссий по госзакупкам на руководство организаций и министров.

"Кто в Кыргызстане верит, что тендеры проходят без влияния руководителей предприятий и организаций? Ведь мы видим, что в случае выявления коррупционных схем в процедурах госзакупок под удар попадают главы тендерных комиссий, над которыми идут суды, страдают их семьи. Также под удар подпадают и рядовые члены комиссий.

Все они, будучи зависимы, не могут сказать правду и выдать своих шефов. Отсюда и судебные тяжбы, фигурантами которых являются исполнители, но не организаторы - теневые выгодополучатели", - заявил редакции Бакетаев.

По его мнению, именно главы организаций и министры должны отвечать за результаты тендеров по госсзакупкам.

"В этом плане хороший пример подал президент Садыр Жапаров: заступая в должность, он открыто взял на себя ответственность за происходящее в стране. А вот чем занимается Антикоррупционный деловой совет при президенте, никто не знает...", - отметил политолог.