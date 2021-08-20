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Тилек Усупов: В АДС не должны входить чиновники и представители бизнеса!

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- Бакыт Басарбек
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Для более качественной работы Антикоррупционного делового совета при Президенте КР в этот орган ни в коем случае не должны входить действующие чиновники, в том числе, и представители бизнеса. Таким мнением с редакцией VB.KG поделился общественный деятель и глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов.

По его словам, в АДС должны работать исключительно представители гражданского общества.

- Что касается чиновников, то здесь явно прослеживается конфликт интересов. Помните выражение "ворон ворону глаз не выклюет". При рассмотрении коррупционных дел с участием госорганов члены АДС из чиновников могут стать заинтересованными лицами. Также это касается представителей бизнеса, многие из которых на сегодня как раз-таки заинтересованы в сохранении теневой экономики. Поэтому в АДС должны находиться активисты и представители общественных организаций, - отметил Усупов.

Напомним, ранее на заседании Антикоррупционного делового совета при Президенте Кыргызской Республики глава ОФ "Тилекмат Аке" Тилек Усупов выступил с рядом предложений.

Так он предложил открыть при АДС колл-центр, посредством которого будет поддерживаться связь с общественностью, и в АДС таким образом будут знать про уровень коррупции в стране.

- Необходимо также ввести уголовную ответственность за предоставление ложной информации по коррупционным делам. В этой связи и правоохранительные органы должны нести серьезную ответственность, в частности, за "липовые" дела.

Чтобы избежать произвола со стороны правоохранительных и государственных органов необходимо, чтобы они давали подробный отчет по проделанной работе. Вместо этого же по сей день мы получаем только отписки, но никакой более или менее тщательной работы не проводится.

Убежден, что АДС не должен ограничивать себя только борьбой с коррупцией. Необходимо мобилизовать весь народ на борьбу с этим злом, - сказал он на заседании АДС.

Более подробные рекомендации по борьбе с корррупцией глава ОФ "Тилекмат Аке" изложил в своем письмо на имя Генерального секретаря Антикоррупционного Делового Совета КР Мукановой Нурипы Алиевны. Приводим скрин и текст письма:


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URL: https://www.vb.kg/405213
Теги:
коррупция, Бишкек, активисты
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