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Одинокая пенсионерка оказалась заперта в собственной квартире

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- Н Крайнова
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В Бишкеке спасатели помогли одинокой пенсионерке, запертой в квартире. В службу спасения . обратились соседи 84-летней женщины проживающей в 4- микрорайоне, которые сообщили, что она упала с кровати и не может встать. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь, уложили лежавшую на полу пенсионерку в кровать и оказали первую доврачебную помощь. Пожилую женщину в удовлетворительном состоянии передали домкому. К спасательной операции были привлечены пять спасателей Бишкекской службы спасения.


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URL: https://www.vb.kg/405217
Теги:
МЧС, пожилые люди, Бишкек, Кыргызстан
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