Одинокая пенсионерка оказалась заперта в собственной квартире

В Бишкеке спасатели помогли одинокой пенсионерке, запертой в квартире. В службу спасения . обратились соседи 84-летней женщины проживающей в 4- микрорайоне, которые сообщили, что она упала с кровати и не может встать. Об этом сообщили в пресс-центре МЧС.

Прибывшие на место спасатели открыли дверь, уложили лежавшую на полу пенсионерку в кровать и оказали первую доврачебную помощь. Пожилую женщину в удовлетворительном состоянии передали домкому. К спасательной операции были привлечены пять спасателей Бишкекской службы спасения.