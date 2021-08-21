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Консервы из России не пропустили в Кыргызстан

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- Айжан Мамбеталиева
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Выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил ЕАЭС ввозимых товаров из Российской Федерации на территорию Кыргызской Республики. Об этом сообщила пресс-служба МСЛиВХ КР.

20 августа на пункте пропуска Чон – Капка инспектора пограничного ветеринарного контроля в ходе досмотра товара, подлежащего ветеринарному контролю, тушеное мясо уток в консервах количестве – 96 коробок. Выявили нарушения ветеринарно-санитарных правил ЕАЭС, ввозимых из Российской Федерации на территорию нашей страны.

Данный груз направлялся в город Ош без сопроводительных документов-отсутствовал ветеринарный сертификат ЕАЭС. Производитель ООО "Сохраним Традиции" не был включен в реестр организаций и лиц, осуществляющих производство, переработку и (или) хранение товаров, перемещаемых с территории одного государства-члена на территорию другого.

Со стороны инспекторов ПВКП "Чон – Капка" были составлены соответствующие акты возврата, груз был отправлен назад в РФ через ПП "Чон - Капка".


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URL: https://www.vb.kg/405222
Теги:
граница, нарушения, Кыргызстан, товары
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