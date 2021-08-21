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Кыргызстанцы вместе с коллегами по ШОС обсудили итоги ее 20-летия

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- Евгений Денисенко
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"20 лет ШОС: от регионального форума до глобального признания" – международная научно-практическая конференция на эту тему прошла 20 августа в онлайн-формате. Участие в ней приняли представители одиннадцати стран, включая Кыргызстан.

Организатором конференции выступил Центр стратегических исследований при президенте Таджикистана, в рамках председательства этой страны в ШОС в 2020 – 2021 годах. Актуальные проблемы обсудили Генеральный секретарь Шанхайской организации сотрудничества Владимир Норов, руководители и ведущие эксперты ключевых мозговых центров и научно-аналитических институтов государств – членов, наблюдателей и партнеров по диалогу с ШОС.

Собеседники оценили состояние и перспективы дальнейшего развития деятельности ШОС, сотрудничества в рамках этого международного объединения. И отметили важность координации действий, обмена информацией, оказания взаимной помощи с целью устранения негативных социальных и экономических последствий пандемии. К числу приоритетов отнесены также коллективное противодействие терроризму и экстремизму в регионе, укрепление взаимовыгодного партнерства в политической, торгово-экономической сферах и в области безопасности, эффективная реализации экономического, транспортно-транзитного, культурного, образовательного и туристического потенциала государств-членов Шанхайской организации сотрудничества.

С докладом о взаимодействии СНГ, ШОС и ОДКБ в сфере обеспечения региональной безопасности выступил директор департамента по сотрудничеству в сфере безопасности и противодействия новым вызовам и угрозам Исполнительного комитета СНГ Александр Буров. Он подчеркнул, что общность целей и задач в формировании евразийской системы коллективной безопасности предполагает налаживание самых тесных контактов с Организацией Договора о коллективной безопасности. А сотрудничество в формате тройки СНГ – ОДКБ – ШОС является взаимодополняющим и позволяет привлекать больший круг заинтересованных государств к проводимым практическим мероприятиям.

Одно из них – запланированное на осень текущего года учение оперативно-стратегическое учение ОДКБ "Боевое братство-2021", в котором предполагается участие подразделений вооруженных сил и стран СНГ. В рамках этих маневров предусмотрено проведение пяти совместных специальных учений, охватывающих Центрально-Азиатский регион коллективной безопасности.

Александр Буров также выразил уверенность, что только сообща, используя весь арсенал имеющихся в распоряжении возможностей этих организаций, можно решить "афганский вопрос".

Этот вектор требует динамичного развития в целях создания опоры большого евразийского партнерства, способного сформировать региональную международную коалицию по вопросам обеспечения безопасности и поддержания стабильности.

Участие в обсуждении актуальных проблем приняли директор Национального Института стратегических исследований Кыргызской Республики Уран Ахметов, научный сотрудник этого института Азамат Омуркулов и другие.


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URL: https://www.vb.kg/405224
Теги:
Россия, СНГ, сотрудничество, Кыргызстан, ШОС
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