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Михаил Мишустин отметил важность официального статуса русского языка в КР

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- Нина Ничипорова
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Председатель правительства России Михаил Мишустин отметил большое значение официального статуса русского языка в Кыргызстане. По его мнению, это оказывает позитивное влияние на межнациональное и межконфессиональное согласие.

Как сообщает пресс-служба кабмина, свое заявление он сделал на встрече с главой кабинета министров Кыргызстана Улукбеком Мариповым в рамках Евразийского межправительственного совета.

Улукбек Марипов пригласил Михаила Мишустина посетить Кыргызстан с официальным визитом в рамках закрытия Перекрестного года. Кстати, именно на открытии Перекрестного года в Москве на самом высоком уровне было заявлено, что "в Кыргызстане русский язык является не только официальным, но и языком межнационального общения. Это еще больше сближает наши народы".

Михаил Мишустин отметил, что российская сторона заинтересована в развитии отношений двух стран и в организации всех мероприятий, запланированных в рамках Перекрестного года, несмотря на ограничения, вызванные коронавирусной пандемией.

Напомним, что незадолго до этой встречи произошло несколько инцидентов с националистическим оттенком по отношению к русскоговорящим гражданам Кыргызстана. Они получили широкую огласку не только в Кыргызстане, но и в России. Министр иностранных дел Руслан Казакбаев на встрече с чрезвычайным и полномочным послом России в Кыргызстане Николаем Удовиченко подчеркнул, что "Кыргызская Республика является многонациональным государством и, согласно Конституции КР, никто не может подвергаться дискриминации по признаку пола, расы, языка, этнической принадлежности, вероисповедания, возраста, политических или иных убеждений".

В этом ключе отмечено, что единичные случаи бытового национализма не должны представляться российскими властями как систематические нарушения прав и интересов этнических русских в Кыргызстане и как притеснение граждан по национальному и религиозному признаку.


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URL: https://www.vb.kg/405229
Теги:
правительство, русский язык, Евразийский конгресс, посол
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