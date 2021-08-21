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Кыргызгидромет: сентябрь будет теплее обычного

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- Александр Тузов
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Согласно предварительному прогнозу Кыргызгидромета, среднемесячная температура воздуха в долинной зоне Чуйской, Ошской, Джалал-Абадской, Баткенской областей ожидается на один градус выше климатической нормы, в Таласской, Иссык-Кульской, Нарынской областях и в предгорных, горных районах - около нормы.

Чуйская область. Среднемесячная температура воздуха составит +18…+20 градусов, в Кеминской долине и в предгорных районах - 11-13 тепла. Ночью от +5…+10 до +14…+19, днем - от +18…+23 до +28…+33. В Кеминской долине и в предгорьях ночью от +1…+6 до +7…+12, временами возможны заморозки до 0…–2; днем от +12…+17 до +23…+28.

Иссык-Кульская область. Среднемесячная температура воздуха +13…+15 градусов. Ночью от +2…+7 до +9…+14, днем от +13…+18 до +21…+26.

Таласская область. Среднемесячная температура воздуха +14…+16 градусов. По ночам будет преимущественно +7…+12, иногда возможно понижение до +1…+6. Днем от +16…+21 до +25…+30.

Ошская область. Среднемесячная температура воздуха составит +20…+22 градуса, в предгорных районах - 15-17 тепла. Ночная температура будет колебаться от +9…+14 до +15…+20, дневная - от +22…+27 до +30…+35. В предгорных районах ночью от +4…+9 до +10…+15, днем от +16…+21 до +25…+30.

Джалал-Абадская область. Среднемесячная температура воздуха составит +19…+21 градус, в предгорных районах - 14-16 выше нуля. По ночам будет от +9…+14 до +15…+20, днем от +22…+27 до +30…+35. В предгорьях ночью ожидается от +4…+9 до +10…+15, днем от +16…+21 до +25…+30. В Токтогульском районе ночью будет преобладать температура +10…+15, днем - от +16…+21 до +25…+30.

Баткенская область. Среднемесячная температура воздуха составит +19…+21 градус, в предгорных районах - 14-16 тепла. Ожидается колебание ночной температуры от +9…+14 до +15…+20, дневной - от +22…+27 до +30…+35. В предгорьях по ночам от +4…+9 до +10…+15, днем от +16…+21 до +25…+30.

Нарынская область. Среднемесячная температура воздуха составит +12…+14 градусов. По ночам от +1…+6 до +7…+12, временами возможны заморозки до 0…–2; днем от +15…+20 до +23…+28.

экскурс–бюро

Средняя многолетняя продолжительность сентябрьского солнечного сияния в Бишкеке составляет 272 часа: больше 9 часов в сутки, то есть тучек–облаков бывает немного.

В отдельные дни в столице нередко по–летнему жарко. Абсолютный максимум сентября, 37,9 градуса, отмечался 21 числа в 1995 году. А рекорд самой низкой температуры воздуха в сентябре в Пишпеке - Фрунзе - Бишкеке принадлежит 1944 году, минус 2,8 градуса отмечено 26 числа.

Чаще всего в сентябре в Кыргызстане наличествует сразу два сезона - лето и осень, это месяц перехода от изнуряющего летнего зноя к осенней прохладе.

Одним из основных признаков начала осени у метеорологов считается переход средней суточной температуры воздуха через +15 градусов в сторону понижения. Происходит у нас этот переход не одновременно. В Таласской долине, долинах Внутреннего Тянь–Шаня, в средней и восточной частях Иссык–Кульской котловины - как правило, в начале месяца, на западе Прииссыккулья, в Алайской долине - в середине месяца, в Чуйской долине, предгорьях юга - в конце сентября. А в хлопкосеющей зоне Ошской, Джалал–Абадской областей этот период обычно приходится на начало октября.


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URL: https://www.vb.kg/405230
Теги:
Кыргызгидромет, погода, прогноз погоды
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