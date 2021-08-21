Германия предоставит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины от COVID в рамках механизма COVAX. Об этом сообщила новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в Кыргызстане Габриэла Геллил на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Министр и посол обсудили вопросы по предстоящим двусторонним мероприятиям. Особое внимание стороны уделили подготовке к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году. А также по организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Отдельно было обсуждено планируемое открытие в Бишкеке французско-германского института культуры для укрепления и расширения сотрудничества в культурно-образовательной сфере между странами.