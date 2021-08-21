Погода
$ 84.30 - 84.70
€ 98.00 - 99.50

Германия предоставит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины от COVID

287  0
- Нина Ничипорова
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Германия предоставит Кыргызстану 110 тысяч доз вакцины от COVID в рамках механизма COVAX. Об этом сообщила новый чрезвычайный и полномочный посол Германии в Кыргызстане Габриэла Геллил на встрече с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым.

Министр и посол обсудили вопросы по предстоящим двусторонним мероприятиям. Особое внимание стороны уделили подготовке к празднованию 30-летия установления дипломатических отношений между странами в 2022 году. А также по организации взаимных визитов на высшем и высоком уровнях.

Отдельно было обсуждено планируемое открытие в Бишкеке французско-германского института культуры для укрепления и расширения сотрудничества в культурно-образовательной сфере между странами.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/405234
Теги:
вакцина, Германия, Кыргызстан, посол, МИД
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  